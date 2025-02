Nå skal også smårollingene få oppdaterte kostråd

Av Mette Estep/NTB

For øyeblikket er det Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring fra 2016 som gjelder. Anbefalingene er myntet på barnets første leveår. Disse oppdateres, og så utvides de til å gjelde barn fram til de er to år.

– Årsaken er at de nye norske kostrådene gjelder voksne og barn fra toårs alder. Den nye retningslinjen for de minste skal derfor omhandle kosthold og ernæring for friske, fullbårne barn fra fødsel og opptil to år, sier spesialrådgiver Gry Hay i Helsedirektoratet til NTB.

Hva skal barnet hete?

Siden man ikke er spedbarn til man er to år, må retningslinjen også få nytt navn. Den avgjørelsen er ennå ikke tatt.

Spedbarnsernæring omfatter amming, morsmelkerstatning/flaskemating, fast føde og vitamintilskudd. Denne delen kan være oppdatert og klar i løpet av 2025. Så skal kosthold for barn fra ett til to års alder med.

– Retningslinjen omfatter temaer som mange er opptatt av. Det gjelder alt fra amming og tran til grøt og introduksjon av fast føde, sier Hay.

Åpent for innspill

27. februar er alle som gir råd om kosthold og ernæring til barn i alderen 0–2 år, andre fagmiljøer og interessenter, invitert til rådslag der de kan komme med innspill.

Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring skal revideres etter samme metode og med utgangspunkt i samme kunnskapsgrunnlag som nye norske kostråd som ble publisert i 2024.

