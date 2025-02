Lotteritilsynet varsler gigantbot til Norsk Tipping

I forhåndsvarselet fra Lotteritilsynet er størrelsen på overtredelsesgebyret utmålt inntil 36 millioner kroner, som tilsvarer 0,35 prosent av Norsk Tippings omsetning i 2024.

Det opplyser Norsk Tipping selv i en pressemelding.

– Vi er enige med Lotteritilsynet i at dette er en alvorlig sak og kommer til å akseptere boten, sier administrerende direktør Tonje Sagstuen i Norsk Tipping.

I mai i fjor ble Norsk Tipping kontaktet av en kunde som ikke hadde lykkes i å velge utestengelse fra spill i appen. Feilen ble sporet tilbake til en programvareoppdatering fra Apple.

Norsk Tipping rapporterte selv avviket til Lotteritilsynet i juni 2024 og orienterte samtidig om at feilen var rettet.

Usikkert omfang

Spillere hos Norsk Tipping skal enkelt kunne ilegge seg selv en utestengelse. Denne muligheten er lagt inn for at tapene ikke skal bli for store.

Feilen selskapet nå bøtelegges for skal ha gjort seg gjeldende over en periode på fire måneder og har rammet brukere som spilte via Iphone eller iPad.

– Det er vanskelig å si hvor mange som er rammet, sier avdelingsdirektør Tore Bell i Lotteritilsynet.

Han peker på at markant flere stengte seg selv ute fra spill hos Norsk Tipping i den aktuelle perioden sammenlignet med samme periode i fjor.

– At ikke utestengelse har skjedd er et klart brudd på loven. Det er klart at terskelen for å utestenge seg er høyere om du må ringe kundesenteret eller logge inn på datamaskinen for å få det til, sier Bell.

Tre ukers svarfrist

Lotteritilsynet mener feilen handler om beskyttelsen til sårbare spillere. Ved utmålingen av sanksjon legger Lotteritilsynet særlig vekt på overtredelsens varighet, samt grad av skyld.

– Både at feilen skjer, og at det ikke blir oppdaget, er en alvorlig svikt i systemet og rutiner, seier Bell.

Norsk Tipping har tre uker på å uttale seg om saken før tilsynet fatter det endelige vedtaket. Samtidig varslet selskapet allerede onsdag at det aksepterer boten.