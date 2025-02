LO-topper varsler skarpe krav i årets lønnsoppgjør

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fjorårets lønnsoppgjør ga norske arbeidstakere 2,2 prosent reallønnsvekst.

– Vi vil ikke tallfeste noe krav nå, men jeg er ikke fremmed for at nivået fra i fjor kan være et godt utgangspunkt, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet til VG.

– Vi kan dokumentere at industrien går så det griner og at det er eierne som har fått de største bitene av kaken de siste årene. Den trenden skal vi snu, sier Eggum.

Han får full støtte fra LO-lederen:

– Det er rom for et godt og solid lønnsoppgjør, som gir økt kjøpekraft. Spesielt når vi ser at eierne stikker av med stadig mer av kaken, sier Peggy Hessen Følsvik.

Hessen Følsvik peker på at eiernes inntekter og utbytter har økt på bekostning av de ansattes lønninger.

– Når lønningenes andel av verdiskapingen har falt fra over 80 til ned mot 70 prosent, viser det at eierne har stukket av med mer av verdiskapingen de siste årene, sier hun.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) forventer at prisene vil stige med 2,5 prosent i 2025. Om folk skal få reallønnsvekst, må lønnsøkningen være høyere enn dette.

Les også: Bokvåren 2025: Her er våre tips! (+)

Les også: Lisa Coopers skrekk-president er tilbake: – En farligere Donald Trump (+)

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)