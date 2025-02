Innfører nasjonalt program for røykeslutt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Røyking koster samfunnet 8 milliarder kroner i direkte utgifter, og 80 milliarder kroner i indirekte utgifter i året, anslår regjeringen.

Etter et vellykket pilotprosjekt i Vestre Viken i 2020–2023 vil de nå gjøre programmet nasjonalt.

– Det er aldri for sent å slutte å røyke. Uansett hvor lenge og mye du har røyka, vil det å slutte være bra for helsa og redusere kreftrisiko, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Bare i Norge fører røyking til om lag 5000 dødsfall hvert år, og vi vet at den viktigste enkeltårsaken til tidlig sykdom og død er knyttet til røyking.

Det innføres samtidig et stort og presist screeningprogram for lungekreft. Det skal kunne oppdage kreft i et tidlig stadium.

