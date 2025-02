I tre år fikk ikke Elisabeth Neset Bastesen (35) fra Trøgstad ytelsene hun hadde krav på. Nav etterbetalte alt på samme år – hun overskred inntektsgrensen og må betale tilbake en stor andel. 67.000 kroner.

– Her snakker vi om en person hvor Nav gjør feil. Innrømmer det, betaler tilbake og deretter krever to-tredjedeler av pengene igjen – på grunn av at hun kom over inntektsgrensen. Det henger rett og slett ikke på greip. Er det forbudt å bruke huet i den norske velferdsstaten?

Det sier Mímir Kristjánsson (Rødt), som er hoderystende til historien om uføretrygdede Bastesens kamp for å få pengene hun selv mener å ha krav på.

– En nedverdigende og utmattende prosess

Uføretrygdede Bastesen fikk etterbetalt 97.000 kroner på grunn av feil i forhold til utbetaling av sykepenger og arbeidsavklaringspenger i årene 2020, 2021 og 2022. Hele summen ble utbetalt i 2022, hun kom over inntektsgrensen og Nav krever nå 67.000 kroner tilbake. Ifølge Bastesen ville hun ikke ha overskredet inntektsgrensen på disse tre årene, hvis summen hadde blitt fordelt.

NAV OG UFØRE ELISABETH NESET BASTESEN (35)

I årene 2020, 2021 og 2020 var Bastesen 60 prosent ufør. I disse årene innså Nav at det hadde skjedd en feil i utbetalingen av sykepenger og arbeidsavklaringspenger.

Nav utbetalte 95.911 kroner i 2022.

Utbetalingen medførte at Bastesen gikk over inntektsgrensa i 2022 som uføretrygdet.

Nav krever 67.000 kroner tilbake.

Personskadeforbundet mener Nav burde ha fordelt tilbakebetalingen over tre år.

Fra 1. januar 2024 ble forskriften endret, men ikke med tilbakevirkende kraft.

Nav trekker nå Bastesen 2.000 kroner hver måned.

Saken skal behandles i Trygderetten. Bastesen har fått beskjed om at det kan skje i begynnelsen av 2026.

Elisabeth Neset Bastesen (35). (Tomm Pentz Pedersen)

Bastesen tok i desember 2023 kontakt med Personskadeforbundet for å få bistand i saken. Fra januar 2024 ble praksisen som rammet Bastesen endret. Men uten at det hjelper henne. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.

– Det utrolige er jo at Nav fortsatt ikke gjør opp for seg. Alle er enige om at det har blitt gjort en feil – og til og med endret reglene – men på grunn av et formalia-rytteri vil man fortsatt ikke rette opp i feilen for et sykt menneske som ikke har mer penger enn hun akkurat trenger. Uføre Elisabeth Bastesen må gjennom en nedverdigende og utmattende prosess, hun blir ikke friskere av det. Snarere tvert imot, sier Mímir Kristjánsson til Dagsavisen, og spør:

– Hvor mye tid, krefter og årsverk av det offentliges penger har gått med i denne saken så langt?

Trygderetten først om ett år

Bastesens sak er nå sendt til behandling i Trygderetten. Hun har fått beskjed om at saken kommer opp om ett år. Fram til en avgjørelse blir gjort, trekker Nav henne 2.000 kroner hver måned.

– Et håpløst opplegg. Det burde ikke vært noen grunn til at denne saken skal innom Trygderetten. Det bør være såpass fleksibilitet i forvaltningen at når man har gjort feil, så er det bare å rette opp. Nå må hun vente i ett år – på en avgjørelse som medfører sløsing med offentlige penger og ressurser, sløsing med hennes tid og helse, fastholder Mímir Kristjánsson (Rødt).

– Med ett års ventetid i Trygderetten er det noen bak henne i køen som havner enda lenger bakover i rekka fordi Trygderetten skal bruke tid på denne saken – det er ikke rart det blir lange køer, fortsetter han.

Ønsker gjennomgang av trygdesystem

Rødt-politiker Kristjánsson mener tiden er inne for å gjennomgå hele avkortingssystemet.

– Det er politikere som har vært opptatt av at ingen trygdede skal få en krone for mye, derfor har det vokst fram ekstremt vanskelige regler. Hele avkortingssystemet burde vært gjennomgått på nytt, hvor mesteparten av reglene som nå finnes blir fjernet. Nav er ikke en «robot». Vi har jo politikere i dette landet som styrer systemet. Dette må kunne løses uten å bruke «excelmetoden». Ved å ta menneskelige hensyn unngår vi at Nav taper omdømme, og ikke minst at uføretrygdede Elisabeth Neset Bastesen får et dårligere liv, sier Mímir Kristjánsson.

