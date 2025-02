WWF tapte søksmål mot staten – vedtak om gruvedrift på havbunnen er gyldig

Verdens naturfond (WWF) hadde saksøkt den norske stat med påstand om at åpningen av store havområder for mineralvirksomhet var ulovlig.

Saken ble behandlet i Oslo tingrett fra 28. november til og med 5. desember i fjor. WWF sier de er uenige i dommen, men har ikke bestemt seg for om den skal ankes.

– Vi er uenig i tingrettens beslutning. Dommen er lang, og nå kommer vi til å sette oss godt inn i begrunnelsen og vurdere om vi vil anke, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Mange runder igjen

Advokatene Karen Mellingen og Asgeir Nygård har ført saken for Energidepartementet, og de sier at dommen bekrefter at kunnskapsgrunnlaget var godt nok til at regjeringen, med støtte fra et bredt flertall på Stortinget, kunne beslutte å åpne disse områdene for havbunnsmineralvirksomhet.

– Dersom denne dommen blir stående, vil det likevel være mange runder før en eventuell utvinning. Det skal være offentlige høringer og forankring i Stortinget for å sikre at hensynet til miljø og natur hele veien vil bli åpent og grundig diskutert.

Litt medhold

Karoline Andaur i WWF trekker likevel fram to positive ting sett fra deres ståsted:

– Tingretten gir oss medhold på to viktige punkter. For det første at vi har mulighet til å prøve en åpningsbeslutning for domstolene, noe staten mente vi ikke hadde. For det andre at vi fritas for deler av sakskostnadene, fordi retten er enige med oss i at dette er en prinsipielt viktig sak, sier Andaur.

WWF må likevel ut med en halv million kroner i sakskostnader.

Spørsmålet retten har tatt stilling til, var om kartleggingen som ble gjort i forkant av den formelle åpningen av et område i Norskehavet og Grønlandshavet, var tilfredsstillende.

WWF mente konsekvensutredningen ikke oppfylte kravene som settes i Havbunnsmineralloven, og at staten brøt med både Grunnloven og Norges folkerettslige forpliktelser.

Gyldig vedtak

Retten fant at konsekvensutredningen oppfylte de nødvendige kravene, og at den skrittvise tilnærmingen til åpning av områder var i samsvar med loven og folkeretten. WWFs påstander om mangler i utredningen og feilaktige fakta ble ikke funnet tilstrekkelige til å erklære resolusjonen ugyldig.

Staten har understreket at «en åpning er et første og forsiktig skritt i en omfattende prosess som vil ta mange år, og der det aktuelle havområdet blir mindre og mindre.»

Energidepartementet har også presisert at det ikke vil gis tillatelser til utvinning uten at bærekraft og miljø blir grundig vurdert i hver enkelt utvinningsplan.

