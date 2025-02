Utviklingsministeren i krisemøte om bistandsfrys: Norsk Folkehjelp og Flyktninghjelpen krever tiltak

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Generalsekretærene fra både Norsk Folkehjelp og Flyktninghjelpen deltok på møtet hos statsråden. Krisemøtet skjer etter at USAs bistandsfrys har rammet nødhjelpsarbeidet globalt.

Flyktninghjelpen har allerede meldt at de må stoppe nødhjelpsprosjekter i opptil 20 land, mens Norsk Folkehjelp har halvert arbeidsstokken og satt minerydding på vent i flere land.

Organisasjonene ba utviklingsminister Aukrust om å jobbe for unntak fra bistandsfrysingen, be om ekstra støtte til rammede land og fremme dialog med allierte for alternative løsninger.

– Vi gjør det vi kan for å ha kontakt med amerikanerne om dette og for å ha kontakt med andre land, sier Aukrust til VG.

