Utdanningsdirektoratet fraråder regjeringen å flytte eksamen til før 17. mai

– Vår anbefaling til Kunnskapsdepartementet er å ikke endre eksamensgjennomføringen til før 17. mai i 2026, konkluderer Utdanningsdirektoratet i sin utredning av en mulig eksamensflytting, som NTB har fått innsyn i.

Direktoratet ble bedt av regjeringen om å utrede mulighetene og konsekvensene av å flytte eksamen for russekullet på videregående. I sin første delrapport peker de på at skolene allerede med dagens ordning har problemer med å gi elevene nok undervisningstimer før eksamen.

– Å flytte eksamensperioden til før 17. mai vil forsterke problemene ytterligere, heter det i rapporten.

Rapporten kom før nyttår, men er ennå ikke blitt publisert. Den slår også fast at det ikke er rom for å kutte mer ned på skoleåret uten at det vil gå ut over arbeidstidsavtalen til lærerne.

Kunnskapsministeren: – Opptatt av å finne løsninger

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har sagt at hennes mål er at skriftlig eksamen allerede til neste år skal være avviklet før 17. mai for russen.

Hun vil ikke skrote planen, selv om flere nå er negative – inkludert hennes eget direktorat.

– Jeg er ikke kjent for å være opptatt av å finne problemene, men jeg er kjent for å være opptatt av å finne løsningene. Det skal jeg ikke slutte med i denne saken heller, sier hun til NTB.

Kunnskapsministeren sier at det viktigste er at russefeiringen skjer etter eksamen. Hun vil fortsette dialogen med de andre partene.

– Her har vi felles interesse i å finne en ordning som ivaretar elevenes rett på opplæring, og samtidig også toner er ned den ekskluderingsmaskinen som russetiden har blitt – som også er med på å påvirke skolemiljøet negativt, sier hun.

«Ikke ønskelig»

I utredningen har Utdanningsdirektoratet drøftet saken med flere aktører på utdanningsfeltet.

– Tilbakemeldingene fra organisasjonene er entydige på at å flytte eksamensperioden til før 17. mai ikke er ønskelig, skriver de.

Saken møter også motstand fra tunge aktører som KS, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet. De har samlet seg til felles front mot eksamensflyttingen.

– Vi kan ikke lage et opplegg som svekker elevenes læring i en tid der læringsresultatene faller, og skolene jobber hardt med å snu utviklingen. Det er også uheldig om eksamen må tilpasses russefesten, og ikke omvendt, sier avdelingsdirektør Kristin Holm Jensen i KS til NTB.

KS organiserer fylkeskommunene, som har ansvar for de videregående skolene.

– Blir mer intensivt

Heller ikke leder Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet synes det er en god idé.

– Skoleåret vil bli mer arbeidsintensivt for både elever og lærere. Det blir mindre tid til å forberede seg til eksamen og nå målene i læreplanen. Vi tror heller ikke flytting av eksamen vil bidra til å redusere sosial ekskludering og gruppepress, sier han.

Skolelederforbundet mener at en flytting vil gjøre det mer krevende å levere et godt tilbud.

– Forslaget om å flytte eksamen betyr et komprimert skoleår og økt administrativ belastning for å «sy sammen» et helhetlig og godt tilbud. Vi vet at mange unge i dag opplever en krevende skolehverdag, men det er ikke eksamenstidspunktet som er nøkkelen for å løse dette, slår lederen i Skolelederforbundet, Stig Johannessen, fast.

Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og KS opplyser at partene i sektoren for tiden samarbeider med Utdanningsdirektoratet om å utvikle en mer fremtidsrettet eksamen.

– Da kan det på sikt være aktuelt å gjøre noe både med eksamensform og -tidspunkt. Men dette krever et grundig arbeid først, sier de i en felles uttalelse.