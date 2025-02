Støre og Solberg advarer mot ny EU-kamp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Akkurat i disse dager når det kommer tollmurer mellom USA og Europa, så må vi bruke kreftene på den avtalen vi har med Europa, og ikke på noe annet, sier Støre til Klassekampen.

Støre er selv en ja-mann, men han frykter at en ny EU-debatt kan være med på å skape splid i befolkningen.

– Dette er ikke en tid for en skarp polarisering i samfunnet vårt, som EU-debatten tidligere har vært, legger han til.

Erna Solberg, en sterk tilhenger av norsk EU-medlemskap, er enig med statsministeren om at dette er et dårlig tidspunkt for en ny debatt.

– Jeg er enig med Støre om at det ikke er noe poeng gi å blåse liv i en fullskala EU-debatt, når vi vet at folk ikke er klare for den, sier Solberg.

Hun sier at det er uaktuelt å melde Norge inn i EU uten en folkeavstemning, noe hun sier ikke kommer til å skje i neste stortingsperiode, dersom Høyre overtar makten.

