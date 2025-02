Slunken lommebok holder mange hjemme fra vinterferie

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Undersøkelsen er gjort av Norstat for forsikringsselskapet Frende. Spørsmålet lød ganske enkelt «skal du på vinterferie denne sesongen».

– Det er flest reiselystne i Akershus, Agder og Oslo. Likevel er det bare en av fem av dem som bor der, som drar noe sted i det hele tatt, sier seniorrådgiver Marius Solberg Anfinsen i selskapet.

Litt flere menn enn kvinner skal på vinterferie, og de eldste og yngste blant oss reiser mest, opplyser Anfinsen til NTB.

Buskerud ligger på bunnen av lista – bare 5 prosent svarer at de skal reise noe sted i vinterferien. I Finnmark svarer 7 prosent det samme, mens 11 prosent av telemarkingene skal på ferie.

Blant de spurte svarer mer enn 40 prosent at de er bekymret for egen eller familiens økonomiske situasjon i 2025. I Oslo er bekymringen størst – 48 prosent er urolige for egen økonomi.

– Undersøkelsen viser at mer enn 30 prosent av dem som bor i Oslo, er avhengig av rentekutt i 2025 for å i det hele tatt få økonomien til å gå rundt. Det er urovekkende, sier Anfinsen.

I Rogaland ser folk litt lysere på de økonomiske utsiktene, her er andelen 31 prosent.

