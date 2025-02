Orkla tjente 2 milliarder kroner på driften i fjerde kvartal

Selskapets omsetning var på 18,8 milliarder kroner i perioden, viser Orklas siste kvartalsrapport.

– Orklas gode utvikling fortsatte i fjerde kvartal. Vi oppnådde solid vekst i driftsresultatet, forbedrede driftsmarginer og økt kontantstrøm i våre konsoliderte porteføljeselskaper, sier konsernsjef Nils K. Selte i Orkla.

Resultat før skatt i fjerde kvartal endte på 1,9 milliarder kroner, som er en økning på 45 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det er positivt at de fleste av selskapene våre har levert organisk inntektsvekst og fortsatte å styrke sine markedsposisjoner gjennom betydelige investeringer i merkevarebygging og reklame, sier Selte.

Styret i Orkla foreslår i tillegg en økning i den ordinære utbytteutbetalingen til 4 kroner per aksje for 2024, samt et tilleggsutbytte på 6 kroner per aksje. Totalt tilsvarer dette rundt ti milliarder kroner, melder Dagens Næringsliv.