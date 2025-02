Nato-vedtak: Norge får ansvar for en av Natos luftkommandoer

Vedtaket ble fattet på Natos forsvarsministermøte torsdag.

– Jeg kan nå bekrefte at det er enighet i Nato om at Norge skal få ansvar for å bygge opp et tredje regionalt Nato-luftoperasjonssenter, sier Sandvik.

Det er foreløpig ikke klart hvor luftkommandoen, en såkalt CAOC, skal ligge.

To regioner, Nord-Norge og Østlandet, har begge kjempet for å få operasjonssenteret, ifølge Aftenposten.

To fjellhaller er aktuelle, fjellhallen på Reitan utenfor Bodø i Nordland og fjellhallen på Rygge flystasjon i Østfold.

– Det pågår et arbeid knyttet til lokasjon, som vil bli besluttet på et senere tidspunkt i dialog med Nato, sier forsvarsministeren.

Norge har tilbudt Nato å opprette et slikt senter i tråd med råd fra råd fra de nordiske forsvarssjefene, opplyser han.

Les også: Aktor: Frosta-legen bør dømmes til 21 års fengsel

Les også: Høyre innleder oljeomkamp etter Sp-exit

Les også: Regjeringen strammer inn på varer fra Temu