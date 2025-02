Dødsulykken i Sandvika: Ikke funnet feil på bilen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bilen har vært til tekniske undersøkelser uten å finne feil eller mangler, ifølge en rapport fra Oslo-politiet. Det samme viser resultater fra bilprodusenten Volvo.

Bilen hadde en hastighet på 62 km/t da den traff murveggen, med gasspedalen helt inntråkket de siste 3 sekundene. Det ble ikke trykket på bremsepedalen de siste 5 sekundene før ulykken, står det i rapporten.

Volvo har kommet til at gasspedalen fysisk var tråkket inn, og at det ikke var andre feil ved bilen. Statens vegvesen støtter konklusjonen om at bilen ikke har akselerert på grunn av en teknisk feil.

– Politiet vil ikke gjøre ytterligere tekniske undersøkelser av bilen, sier politiadvokat Kathrine Ø. Eilertsen i Oslo politidistrikt.

Hendelsen skjedde 23. september i fjor i Sandvika i Bærum. En mann i 60-årene omkom. Mannen hadde gått inn i bilen på passasjersiden, da det sto en annen bil tett opptil førersiden.