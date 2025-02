Aktor: Frosta-legen bør dømmes til 21 års fengsel

Den tidligere mangeårige fastlegen i Frosta kommune i Trøndelag har erkjent deler av tiltalen mot seg.

Den inneholdt i utgangspunktet 87 tilfeller av voldtekt og 94 tilfeller av misbruk av stillingen som lege for å oppnå seksuell omgang. Deler av tiltalen er imidlertid endret underveis.

Statsadvokat Eli Reberg Nessimo varslet under sluttprosedyren torsdag at aktoratet vil legge ned påstand om fengsel i 21 år for 55-åringen.

La ikke vekt på tilståelser i retten

– Etter gjennomgangen så langt, så er forholdene han skal domfelles for, fordelt slik. Det er tale om 85 voldtektsforhold, hvorav 38 gjelder voldtekt til samleie. 47 gjelder voldtekt uten samleie, og det taler om 97 tilfeller misbruk av stilling. Det er et omfattende materiale, sa Nessimo da hun startet drøftelsen av hva som vil være en riktig straffeutmåling.

Statsadvokaten drøftet også i hvilken grad Byes tilståelser i saken skal tillegges vekt – og dermed gi kortere straff.

– Tilståelsene har stort sett kommet her i retten. Det er et forhold som taler mot at det skal tillegges noen særlig vekt, sa Nessimo.

Ingen strafferabatt

Hun sa derimot at aktoratet gir Bye en viss anerkjennelse for at han innser skadene han har påført ofrene, men understreket at erkjennelsene ikke har hatt noe å si for etterforskningen og iretteføringen av saken.

– Tiltalte skal ha mellom ingenting og opp til 10 prosent fradrag i straffen for erkjennelsene, ned mot 5 prosent, mener vi i aktoratet, sa Nessimo og henviste til praksis fra Høyesterett.

Etter en grundig gjennomgang konkluderte til slutt statsadvokaten med at aktoratet mente et riktig fradrag i straffen på 21 år ville innebære 3,5 måneder, og at det ikke ville gi noen mening med en slik rabatt.

Den formelle nedleggelsen av påstand kommer helt til slutt av prosedyren.

Les også: Høyre innleder oljeomkamp etter Sp-exit

Les også: Regjeringen strammer inn på varer fra Temu

Les også: Slunken lommebok holder mange hjemme fra vinterferie