Utdanningsetaten snur: Elevene får likevel ha gym i ny flerbrukshall

Og nå er det klart at Grünerløkka skole likevel får benytte hallen. For Utdanningsetaten har snudd, får Dagsavisen bekreftet.

– Dette er kjempebra! Og det skulle bare mangle. Jeg tror vel egentlig at de har skjønt at de har gjort en bommert, sier Torgny Hasås i Grüner IL.

Tidligere denne uka skrev Dagsavisen om at Utdanningsetaten hadde satt en stopper for at barna ved Grünerløkka skole, som i løpet av våren får en ny idrettshall i skolegården sin, skulle få ha gymtimene sine der.

Torgny Hasås, som har jobbet for at nabolaget skulle få en slik hall i flere tiår, uttalte da at han både var oppgitt og forbanna over avgjørelsen.

– Jeg har jobbet for denne hallen i 25 år, og hele tiden har det i politiske dokumenter vært en soleklar forutsetning at Grünerløkka skole skal bruke hallen, i gymtimene, sa han.

For under et møte med Oslo Bygg KF og Utdanningsetaten, ble det i stedet klart at det var Edvard Munch videregående skole, som ligger en nesten halvtimes gåtur fra hallen, som skulle disponere den på dagtid.

Har snudd

Avdelingsdirektør i Utdanningsetaten, Anders Fremming Anderssen, forteller at det er et omfattende koordineringsarbeid for å sørge for at alle elever i Osloskolen får sitt lovpålagte kroppsøvingstilbud, uten å måtte reise lenger enn nødvendig.

Grünerløkkas behov var ikke oppdatert i deres systemer, så det så en stund ut som at det ville bli ledig kapasitet på Dælenenga flerbrukshall. Denne ble da tildelt elever ved Edvard Munch videregående skole.

Etter at Grünerløkka skole tok kontakt med etaten, har behovet blitt registrert.

– Grünerløkka skole får tilgang til flerbrukshallen ut fra det timetallet som nå er meldt inn, sier Anderssen til Dagsavisen onsdag.

Også Avisa Oslo har omtalt at Grünerløkka skole nå får tildelt halltid.

– Skulle bare mangle

Torgny Hasås i Grüner IL gjentar sin glede over at skolen og idrettslaget er blitt hørt.

– For nabolaget på Grünerløkka betyr dette at det i mye større grad blir vår hall, en hall for nærmiljøet og ikke hele byen. Vi i idrettslaget jobber på spreng nå for å få fylt hallen med lokal aktivitet, så Dælenenga virkelig blir et idrettssentrum for denne delen av Grünerløkka, sier han.

