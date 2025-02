Statsforvalter Knut Storberget får skriftlig advarsel etter varslingssak

– Å være statsforvalter er en fremtredende posisjon, med høye krav til dømmekraft og rolleforståelse. Jeg har derfor vært tydelig overfor Storberget om at jeg ser alvorlig på det som har kommet fram, og mine forventninger til ham, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) i en pressemelding.

Det var 27. september i fjor at departementet fikk en melding om mulige kritikkverdige forhold hos Statsforvalteren i Innlandet.

Saken har blitt håndtert som et varsel.

Skriftlig advarsel

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet skriver at KPMG har bistått i undersøkelsen av varslingssaken, og leverte rapport fra undersøkelsen 7. februar.

«I KPMGs undersøkelse av varselet kommer det fram påstander og forhold om Storbergets rolleforståelse og dømmekraft. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung har derfor i dag gjennomført en samtale med Storberget, hvor Storberget har fått en skriftlig advarsel. Departementet vil følge opp saken med Storberget i jevnlige ledersamtaler og gjennom oppfølgingspunkter i lederkontrakten», skriver Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

Forhold til yngre ansatt

I oktober i fjor sa Storberget selv til VG at varslingssaken handler om et forhold han har hatt til et ansatt hos statsforvalteren.

– Jeg er gjort kjent med at det dreier seg om at jeg har hatt et forhold til en ansatt i embetet. Og jeg kan bekrefte at jeg har hatt et slikt forhold over flere år, sa Storberget.

Ifølge VG står det blant annet dette i varselet:

«Toppleder har hatt et hemmelig forhold til vesentlig yngre medarbeider (...) over en fireårsperiode.»

