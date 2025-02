Statkraft smeller tilbake mot Sp

Partileder Trygve Slagsvold Vedum presenterte onsdag Sps nye strømplan. Han var ikke nådig da han tok for seg Statkrafts rolle og utforming.

Statkrafts formål bør endres fra å maksimere inntjening til å bygge ut vannkraft for folk og næringsliv i Norge, heter det i strømplanen.

– Statkraft skal igjen ha som sitt hovedfokus å styrke den norske strømforsyningen. Slik skal Statkraft igjen tjene folket, ikke statskassa, skriver Sp.

– Bør satse på kjernevirksomheten

De siste tiårene har Statkraft satset tungt internasjonalt, beskriver partiet videre. I den krevende strømsituasjonen landet står oppe i, er det avgjørende at Statkraft retter mer oppmerksomhet mot kjernevirksomheten – nemlig norsk vannkraft.

Senterpartiet mener regjeringen må instruere styret i Statkraft om å sette et ambisiøst mål for utbygging og oppgradering .

– Dette kan bidra til å få ned strømprisene og bedre balansen i kraftmarkedet, skriver Senterpartiet.

Statkraft viser til investeringsplaner

Beskrivelsen blir ikke godt mottatt i Statkraft.

– Vi kjenner oss ikke igjen i påstanden om at Statkraft ikke investerer i Norge. Norsk vannkraft er ryggraden i Statkraft, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal.

Hun viser til at Statkraft for ett år siden offentliggjorde planer for investeringer på mellom 44 og 67 milliarder kroner for å oppgradere vann- og vindkraftanlegg. Dette var ifølge konsernsjefen de største investeringsplanene på mange tiår.

– Vi jobber hardt på å gjennomføre disse investeringene og forventer å sende flere konsesjonssøknader på både vannkraft og vindkraft i Norge i løpet av året, sier hun.

Statkraftsjefen lister opp prosjekter som er på gang:

* Bygging av Svean kraftverk i Trondheim til 1,2 milliarder korner.

* Investering i tunnelsystemet i Blåsjø og Saurdal kraftverk i Rogaland til 900 millioner kroner.

* Effektoppgradering av Mauranger kraftverk er under konsesjonsbehandling av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Leverte milliarder i utbytte

Vartdal påpeker også at staten får et utbytte på 85 prosent av overskuddet fra den norske vannkraften

– Statkraft betalte skatt, høyprisbidrag og utbytte til den norske staten på nær 115 milliarder kroner i perioden 2019 til 2023. Utbyttet alene utgjorde over 50 milliarder kroner. Utenlandsvirksomheten bidro med 9 milliarder kroner, sier hun.

