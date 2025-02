SSB: Færrest byggetillatelser til boliger siden 1993

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed er dette det laveste antall byggetillatelser på 30 år, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nedgangen var størst i Telemark, Agder og Finnmark. Disse fylkene hadde imidlertid ikke samme fall i 2023 som resten av landet.

Antall fullførte boliger har også gått ned. Det ble ferdigstilt 24.032 boliger i fjor. Det er en nedgang på 14 prosent fra året før og det laveste antallet siden 2011, ifølge byrået.

Også byggingen av fritidsboliger går ned. SSB har ført statistikk over antall igangsettingstillatelser til fritidsboliger siden 2010. Tallene for fjoråret er det laveste i statistikken deres. Her var koronaåret 2021 på topp der ekstra mange fikk tillatelse til hyttebygging.

SSB påpeker at igangsettingstillatelser ikke er det samme som at bygg blir ferdigstilt. 946 av de 6508 fritidsboligene som fikk igangsettingstillatelse i 2021, er ennå ikke ferdigstilt.

