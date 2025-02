Norge inngår utleveringsavtale med De forente arabiske emirater

Norge og De forente arabiske emirater (FAE) har undertegnet en utleveringsavtale som skal forenkle overføring av personer mistenkt eller dømt for alvorlig kriminalitet. Avtalen er en del av to bilaterale avtaler som ble inngått 12. februar – én om gjensidig samarbeid i straffesaker og én om utlevering, skriver Justis- og beredskapsdepartementet på sine nettsider.

Avtalene ble undertegnet i Dubai, hvor den norske regjeringen var representert av justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen (Ap) og justisminister Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi møtte som representant for FAE.

– Alle i Norge skal være trygge. Ap-regjeringen tar den organiserte kriminaliteten svært alvorlig. Vi fortsetter å ta krafttak for å styrke innsatsen mot kriminelle nettverk og organisert kriminalitet, sier Aas-Hansen, og viser blant annet til statsbudsjettet for 2025.

Utleveringsavtalen inngår i en større avtalepakke om «gjensidig samarbeid i straffesaker», og innebærer at norske og emiratarabiske myndigheter kan samarbeide tettere for å straffeforfølge og eventuelt utlevere personer som mistenkes for eller allerede er dømt for alvorlige lovbrudd.

Regjeringen har i årets statsbudsjett satt av 2,8 milliarder kroner til ulike tiltak for å bekjempe kriminalitet.

