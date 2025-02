Marte Gerhardsen gir seg som utdanningsdirektør

– Det er ikke én kjedelig dag på jobben, og den er veldig meningsfull. Men etter seks år i stillingen, tenker jeg det er mye å forplikte seg til enda seks nye år. Det er også andre ting jeg ønsker å gjøre, sier Gerhardsen til Aftenposten.

– Jeg opplever at vi drar sammen som et lag, og at det er god stemning. I løpet av mine seks år i Oslo-skolen har jeg truffet mange lærere og andre ansatte i skolen. Jeg blir alltid imponert over engasjementet de har for samfunnsoppdraget, og den innsatsen deres, sier hun videre.

Hun er ferdig i stillingen i juni, men har ennå ikke bestemt seg for hva hun skal gjøre videre etter dette.

– Først skal jeg ha en bra sommerferie. Så får vi se.

Les også: Støre åpner for samarbeid med Rødt