LO etter IA-enighet: – Nå kan vi legge striden bak oss

– Dette er en avtale som gjelder for fire år. Det har vært viktig for oss, sier Steinar Krogstad

Han legger til:

– Nå kan vi legge striden bak oss, ta opp det gode partssamarbeidet igjen og jobbe sammen for å få sykefraværet ned, sier han.

Enigheten kommer etter at arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) og representanter fra LO, NHO, Unio, KS, Akademikerne, Virke, Spekter og YS møttes til et nytt forhandlingsmøte klokka 15 onsdag ettermiddag.

Den 4. desember ble det brudd i forhandlingene, etter at partene ikke klarte å bli enige om en ny avtale om inkluderende arbeidsliv. LO krevde at dagens ordning skulle fredes i fire år, mens NHO ikke ville gå med på mer enn 18 måneder.

– Dette viser bare hvor viktig og riktig det har vært at vi i LO har stått opp for sykelønna, sier Krogstad.

Han mener at LOs mobilisering for sykelønnsordningen har flyttet det politiske landskapet.

– Vi har heldigvis en regjering som har opptrådt som den beste garantisten for å beholde full lønn under sykdom. Og det har vært godt å se at solide industriledere har valgt å stå skulder til skulder med sine ansatte i bedriften. Vårt sterke engasjement har fått bred støtte. Det har nok gjort at enkelte som før har vært mot sykelønnsordningen nå har kommet på bedre tanker og snudd, sier Krogstad.

– Sykelønnsstriden har vist at folk kan stole på LO. Og alle kan være helt trygg på at vi vil mobilisere enda mer neste gang, dersom noen i fremtiden skulle finne på å foreslå nye kutt i sykelønnsordningen, sier han.

---

Om IA-avtalen

Avtalen mellom staten og partene i arbeidslivet om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har som mål å få ned sykefraværet med 10 prosent sammenlignet med 2018, og redusere frafall fra arbeidslivet.

Den ble første gang inngått i 2001 og er blitt fornyet fire ganger. Den ble i 2022 videreført uten endringer på grunn av pandemiens innvirkning på arbeidslivet fra 2020 til 2022.

Avtalen gjelder for alle landets bedrifter, med visse vilkår. I tillegg til staten er NHO, LO, KS, Unio, Virke, YS, Spekter og Akademikerne part i avtalen.

I desember i fjor ble det brudd om forhandlingene om å få til en ny IA-avtale.

Den 12. februar 2025 ble det klart at partene i arbeidslivet er enige om en ny fireårig avtale. Ifølge den nye avtalen skal avtalepartene bruke 2025 og 2026 til en bred kunnskapsinnhenting, og deretter bruke 2027 og 2028 til å diskutere behov for justering og iverksetting av eventuelle nye tiltak.

---

