Ingvild Kjerkol dropper søksmål etter fuskevedtak

Årsaken er blant annet at den personlige belastningen ble for stor, opplyser Kjerkols advokat Marianne Klausen til Khrono.

– Min anbefaling til Ingvild Kjerkol og hennes medstudent har vært å bringe avgjørelsen til Felles klagenemnd inn for domstolen. Mine klienter har av ulike årsaker valgt å ikke gjøre det. Saken har vært en stor personlig belastning, og jeg har forståelse for deres beslutning. Jeg har sett hvordan saken har berørt dem og deres familier, skriver hun i en epost tirsdag kveld.

30. oktober vedtok Felles klagenemnd å felle Kjerkol og en medstudent for fusk. Nemnda opprettholdt dermed vedtaket fra Nord universitet fra april i fjor.

Fristen for et søksmål er tre måneder og regnes fra endelig vedtak foreligger. Det vil si at Kjerkol hadde frist til klokken 23.59 tirsdag kveld med å fremme et søksmål.

Dermed blir vedtaket fra Felles klagenemnd stående. Der slår nemnda fast at fusket var forsettlig.

Nord universitet felte den daværende helse- og omsorgsministeren for fusk i en masteroppgave hun leverte med en medstudent i 2021. Oppgaven ble gjenstand for behandling i nemnd for studentsaker etter at mediene omtalte flere tilfeller av tekstlikhet.

Det førte til slutt til at Kjerkol gikk av som helse- og omsorgsminister 12. april i fjor etter at statsminister Jonas Gahr Støre kom fram til at hun ikke hadde den nødvendige tilliten som statsråd.