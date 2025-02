Frp vil ikke sette et mulig regjeringssamarbeid på spill pga EU-direktiver

Senterpartiet gikk ut av regjering på grunn av tre EU-direktiver som er en del av EUs Energipakke 4.

Statsminister Jonas Gahr Støre har i ettertid sagt det er uaktuelt å innføre de fem andre direktivene i Energipakke 4.

Høyre vil imidlertid innføre Energipakke 4 om de får regjeringsansvar sammen med Venstre og Frp.

Dette ble bekreftet av Erna Solberg i Politisk Kvarter onsdag, 12. februar.

Vil ikke garantere

Fremskrittspartiet er enig med både Senterpartiet og Rødt, og vil si nei til Energipakke 4.

Men Sylvi Listhaug vil ikke garantere at hun vil sette et eventuelt regjeringssamarbeid i spill for å unngå denne.

Da redegjørelsen fra den nye Støre-regjeringen ble diskutert i Stortinget sist torsdag, ble Frp-lederen konfrontert med hvilke konsekvenser det vil få for Listhaug, blant annet fra Rødts Sofie Marhaug.

– Vi går til valg på at vi ikke ønsker å innføre fjerde energimarkedspakke. Jo større Frp blir, jo større er sannsynligheten for at vi får mye gjennomslag for politikken vår, sa Sylvi Listhaug.

Hun sa noe av det samme i vandrehallen etterpå:

– Sammensetningen av Stortinget vil avgjøre hvem som skal sitte i regjering, basert på politikk. Der er det mange saker som det skal stå om.

– Men du kan komme i samme situasjon som Senterpartiet, som gikk ut av regjeringen på grunn av Energipakke 4?

– Det er helt opp til velgerne å sette sammen Stortinget. Vi får et mandat til å gå inn i forhandlinger, akkurat som Trygve fikk i 2021. Da satt de på Hurdal og ble enig med Arbeiderpartiet om en energipolitikk som inneholdt det vi vet i dag, og satt og administrerte den i tre og et halvt år før de valgte å gå ut, svarte Sylvi.

Frp har snudd

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener forskjellen er at regjeringen han gikk ut av, ikke har gitt noe makt til EU på energifeltet i det hele tatt.

Han viser til at da Frp hadde energiministeren, var de entusiastiske overfor EU – noe Listhaug har angret på og beklaget.

I Stortinget konfronterer han Frp-lederen:

– Hvis vi får et flertall mot fjerde energipakke i Stortinget til høsten er mitt spørsmål: Høyre og Erna Solberg er krystallklare på hva de vil. Det samme er Venstre. Er det viktigere for deg å bli statsminister eller finansminister, eller å få til et flertall mot Energipakke 4?

Sylvi Listhaug gir følgende svar:

– Det aller viktigste er å få bort den sittende regjeringen, som har gjort så mye galt for Norge. Så er det mange saker, hvor energipolitikken er en av de. Energipolitikk er selvsagt en viktig sak. Men skal vi gå inn i regjering er det politikken, ikke posisjoner som er viktigst.

– Ikke noe problem

Høyre-leder Erna Solberg mener denne saken ikke er noe som problem.

– Det er ikke ukjent at Frp har andre løsninger i energipolitikken. Vi har hatt uenigheter om slik før. Det kan enkelt løses gjennom dissens, sier Erna Solberg til FriFagbevegelse.

Dissens var også en mulighet for Senterpartiet i dagens situasjon, men partiet valgte heller å gå ut av regjeringen.

