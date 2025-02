Hvis vaskeriarbeiderne måtte ta valget mellom kutt i lønna eller å gå på jobb med sykdom, er svaret enkelt.

Ved vaskeriet Nor Tekstil i Kristiansand jobber Hege Magnussen (33) dagvakter med vasking av klær og tekstiler fra sykehjem, hotell og andre bedrifter.

Hun mener det er galskap at kutt i sykelønna er svaret for å få ned sykefraværet:

– Hvis de kutter sykelønna vår ned til 80 prosent, er det en katastrofe. Da må jeg gjøre store endringer i livet mitt for å få det til å gå rundt.

Som vaskeriarbeider ligger hun langt fra lønnstoppen i landet.

Kutt i sykelønna

Sykelønnsordningen har skapt stor splid mellom LO og NHO.

Arbeidstakerorganisasjonen vil frede dagens ordning, som gir ett år med full lønn under sykdom, de neste fire årene. NHO vil bare være med på to av de årene.

Bakgrunnen er at sykefraværet i landet har økt de siste årene. Dermed har flere løftet mulige løsninger for å få det ned – deriblant karensdager eller kutt i sykelønna.

Særlig partiet Venstre ivrer for sistnevnte.

Kan ikke vaske klær på kjøkkenbenken

En liten kjøretur fra Magnussens vaskeriarbeidsplass, finner vi Renseriet Sandnes’ avdeling i Kristiansand sentrum. I det lille lokalet jobber renseriarbeider Camilla Hillestad (32) med å vaske og rense tøy og tekstiler.

De to småbarnsmødrene har ulike arbeidsplasser og -oppgaver. Men de har begge fysisk krevende jobber, der de er på beina 7,5 timer hver dag.

Å høre politikere og andre kontoransatte si at du kan jobbe for halv maskin eller på hjemmekontor om du er småsyk, får dem til å se rødt.

– Det er virkelig provoserende. Det nytter ikke for oss å være på jobb mens vi er litt syke eller har en brukket arm, for det er et tungt fysisk arbeid, forteller Magnussen.

– Vi kan ikke akkurat vaske og rense klær på kjøkkenbenken hjemme, vi er avhengige av å være på arbeidsplassen for å gjøre jobben vår, skyter Hillestad inn.

De to vaskeriarbeiderne mener mange glemmer situasjonen deres og andre i lignende jobber, når de snakker om sykelønnsordninga.

Camilla Hillestad (t.v.) og Hege Magnussen blir mektig provosert over politikere som ønsker å kutte i sykelønna deres. De mener de må finnes andre måter å løse problemet med høyt sykefravær på. (Petter Pettersen)

Hadde ikke hatt råd til å bli hjemme

I ett år har Camilla Hillestad jobbet ved renseriet i sentrum. Der jobber hun alene hver dag, med en ekstrahjelp som jobber noen timer én ettermiddag i uka.

Ding, dong.

Lyden fra sensoren over inngangsdøra til renseriet varsler flere ganger under intervjuet at en kunde er kommet. Hillestad er raskt på beina og hilser alle velkommen med «bløde» konsonanter og sørlandsk vennlighet.

– Hei, hei! Æ det dæ igjen; hva har du med til mæ i da’?

Å yte god kundeservice er noe hun alltid har satt pris på. Dét, samt de faglige utfordringene med å skulle få tekstilene rene, er det beste med jobben, forteller hun.

Da hun før jul ble småsyk, hadde hun ikke samvittighet til å stenge butikken. Hun stilte på jobb med hansker og munnbind:

– Men hvis dette kuttet blir en realitet, ville jeg stått småsyk på jobb på grunn av både samvittighet og min personlige økonomi.

For hvis vaskeriarbeiderne måtte ta valget mellom kutt i lønna eller å gå på jobb med sykdom, er svaret enkelt:

De hadde ikke hatt råd til å bli hjemme.

På renseriet jobber Camilla Hillestad for det meste alene. Hun får dårlig samvittighet for å være borte med sykdom, men ved et kutt i sykelønna er det også økonomiske grunner til at hun føler hun må møte opp syk på jobb. (Petter Pettersen)

Mener det finnes andre måter

De er begge definert som lavtlønna i Norge. I fjor tjente Magnussen 398.000 kroner før skatt, mens Hillestad tjente 370.000.

Med henholdsvis to og tre barn, blir kostnadene i hverdagen der etter. Men heldigvis har de partnere og to inntekter de kan leve av.

– Jeg tenker spesielt på de som er alene og uten en partner som kan være med å bidra med sin inntekt. Hvordan skal de klare seg med et kutt i sykelønna? undrer Magnussen.

Det er helt hårreisende at det i 2025 kan være avgjørende om du har en partner, for om du klarer deg eller ikke, mener Magnussen og Hillestad.

– Det må finnes et alternativ til å kutte i sykelønna for å få ned fraværet, sier Magnussen.

Hun mener blant annet de burde begynt i en annen ende. Nemlig med å grundigere se på hvilke årsaker folk har for at de er syke, for at man på den måten kan takle, legge til rette og redusere fraværet.

– Kutt i sykelønna kan jo ikke være det beste de kommer opp med? Her må de gjøre en bedre jobb.

Håper på løsning

Enn så lenge har ikke LO, NHO og de andre partene i IA-avtalen – der blant annet sykelønn er tema – kommet til enighet om en ny avtale.

Dermed er det ikke lenger partene i arbeidslivet som bestemmer hvor mye du skal få i lønn hvis du blir syk, men Stortinget.

Akkurat nå er det ikke flertall for å kutte i den, men til høsten er det valg.

Så lenge partene ikke er enige om IA-avtalen, kan et annet stortingsflertall endre sykelønna.

Hvem vil et slikt kutt ramme? Jo, mange lavtlønna i privat sektor. Fordi de ikke har det avtalefesta i sine tariffavtaler, som for eksempel ansatte i offentlig sektor har.

Tariffavtalen til de to vaskeriarbeiderne i Kristiansand har ikke sykelønna avtalt i tariffavtalen sin.

De håper derfor på at partene kommer til en enighet og finner gode løsninger for både sykelønn og redusert sykefravær. Og helst så fort som mulig.

