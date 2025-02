FHI: Senere skolestart reduserer risikoen for ADHD

For de yngste skolestartene er det 9,9 prosent sannsynlighet for å få ADHD sammenlignet med kun 6,2 prosent for de eldste skolestarterne, viser studien fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Barn begynner i dag på skolen det året de fyller seks år gamle. Mens noen er kun fem og et halvt år da de starter, er andre seks og et halvt år. Resultatene fra studien viser at å begynne på skolen når man er ett år eldre, fører til 59 prosent lavere sannsynlighet for å få en ADHD-diagnose.

– Dette kan tyde på at noen av barna som blir født på slutten av året, kunne ha fått en bedre tilpasset start på sin skolegang ved å vente ett år. Det er potensielt stor forskjell i modning på barn født i desember og januar ved seksårsalder, sier postdoktor Kathryn Christine Beck på Senter for fruktbarhet og helse ved FHI.

Hun sier det kan være fordelaktig å utsette skolestart for barn født sent på året, spesielt når det gjelder sårbare barn, og barn med senere utvikling.

– Dette kan gi barna en bedre tilpasset start på sitt utdanningsløp, sier hun.

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Les også: Skrekkhistorier fra barnehagen: – Det er krise for barna (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)