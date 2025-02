Enighet om ny IA-avtale – fortsatt uenighet om sykelønn

– Vi er enige om en ny avtale for inkluderende arbeidsliv, og at en kraftigere innsats må til for å få ned sykefraværet. Partene har strukket seg langt for å finne en felles enighet, og det er bra. En ny IA-avtale forplikter oss alle. Vi får til mer i fellesskap enn hver for oss, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Onsdag ettermiddag ble den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv, også omtalt som IA-avtalen, underskrevet av Brenna og representanter fra LO, NHO, UNIO, KS, Akademikerne, Virke, Spekter og YS etter at partene møttes til nye forhandlinger klokken 15.

I desember ble det brudd mellom partene etter at de ikke klarte å bli enige om sykelønn i en ny IA-avtale. LO krevde at dagens sykelønnsordning skulle fredes i fire år, mens NHO ikke ville gå med på mer enn 18 måneder. Kort tid etter brøt LO samarbeidet med arbeidsgiversiden på grunn av det de mente var en uredelig prosess før bruddet i forhandlingene.

Kraftig økning i sykefraværet

Målet med IA-avtalen, som opphørte ved nyttår, var å få ned sykefraværet og redusere frafall i arbeidslivet, men utviklingen har gått motsatt vei. Fra 2018 til 2023 økte sykefraværet med 17,5 prosent.

Partene er nå enige om tiltak for et lavere sykefravær de neste fire årene.

«I avtalen inngår det at partene vil bruke 2025 og 2026 til en bred kunnskapsinnhenting om sykefraværet. Basert på kunnskapen som følge av denne avtalen vil partene bruke 2027 og 2028 til å diskutere behov for justering og iverksetting av eventuelle nye tiltak.», skriver regjeringen.

– Sykefraværet må ned, og det er et felles ansvar. Jeg var klar over at forhandlingene ville bli krevende og er glad for at vi har landet en ny avtale. Jeg vil også gi honnør til partene som over lang tid har jobbet for å få dette på plass. Nå skal vi sammen videreføre tiltakene som virker, og få på plass nye, sier Brenna.

Skal bedre sykefraværsoppfølgingen

Den nye IA-avtalen legger ifølge regjeringen opp til:

* Mer arbeid med arbeidsmiljø for å forebygge sykdom.

* Bedre sykefraværsoppfølging av arbeidstakere og mer vekt på pliktene alle har.

* Forsterket innsats på den enkelte arbeidsplass.

* Innhenting av mer kunnskap om sykefravær og tiltak som kan forhindre at så mange faller ut av arbeidslivet.

Fortsatt uenighet om sykepenger

LO-nestleder Steinar Krogstad sier at det har vært viktig for dem at den nye avtalen skulle gjelde for fire år.

– Nå kan vi legge striden bak oss, ta opp det gode partssamarbeidet igjen og jobbe sammen for å få sykefraværet ned, sier han.

Det er likevel fremdeles uenighet mellom partene når det gjelder spørsmålet om sykepenger, ifølge NHO-direktør Ole Erik Almlid.

– Partene har ulikt syn på sykepengespørsmålet, men vi er enige om en videre prosess for hvordan vi sammen kan jobbe for å få ned sykefraværet og innhente nødvendig kunnskap om alle sider ved fraværet – også sykepengeordningen, sier Almlid.

Han understreker at formålet er å redusere sykefraværet, ikke nødvendigvis å kutte i sykepenger. Samtidig ønsker organisasjonen å kunne diskutere ordningen dersom det viser seg nødvendig.

– For NHO er det viktig at ansvaret for sykepengeordningen ligger hos politikerne på Stortinget. Også vi merker oss at det ikke er politisk flertall for å se nærmere på ytelsene i dagens ordning. Men vi mener fortsatt at politikerne må være sitt ansvar bevisst, sier Almlid.

Høyre: – Ka ikke bli en ny feilslått IA-periode

– Enigheten viser at trepartssamarbeidet står sterkt i Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– For Arbeiderpartiet er trygghet for inntekt når man er syk, avgjørende. Vi skal inkludere flere i arbeidslivet og få ned sykefraværet. Jeg vil gi honnør til partene som har samlet seg om en ny IA-avtale, sier han.

Høyres arbeidspolitiske talsperson, Henrik Asheim, er også glad for at partene har kommet til enighet.

– Vi er likevel klare på at dette ikke kan bli en ny feilslått IA-periode hvor sykefraværet fortsetter å øke. Det hviler et stort ansvar på partene og regjeringen i å følge opp innholdet, sier han.

SV er også glade for enigheten, men er bekymret for at NHO sier at ansvaret for sykepengeordningen ligger hos Stortinget.

– Enighet om IA-avtalen betyr ikke full trygghet for sykelønna for framtiden. Når NHO sier at ansvaret for sykelønnsordningen ligger i Stortinget, er det all grunn til å mobilisere for en sterk venstreside til valget, sier SV-leder Kirsti Bergstø.

