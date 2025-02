Bolt saksøker staten på grunn av nye drosjeregler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi mener de nye reglene hindrer fri etablering og konkurranse i drosjemarkedet og derfor er i strid med EØS-regelverket, sier Thomas Barbo, norgessjefen i Bolt, i en pressemelding.

Regelendringene som trer i kraft 1. mars, innebærer blant annet at selskaper som Bolt blir nødt til å opprette en drosjesentral for å kunne operere i det norske markedet. Drosjene kan nå kun bestilles via en app.

En endring kommer ifølge selskapet til å føre til redusert fleksibilitet for sjåførene og dyrere tjenester for kundene.

– Vi er på forbrukernes og sjåførenes side og kjemper for å fremdeles kunne tilby rimelige og lett tilgjengelige taxitjenester. Regjeringen har ikke hørt på våre argumenter, og vi ser ingen andre løsninger enn å gå til retten for å stoppe de nye reglene, sier Barbo.

