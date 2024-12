Lagmannsretten behandler Behring Breiviks soningsforhold

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den dømte terroristen har for andre gang gått til sak mot staten for det han mener er brudd på Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 3 og artikkel 8 om forholdene under soning av forvaringsdommen på 21 år.

I vinter tapte han på alle punkter i første rettsinstans, Oslo tingrett. 45-åringen anket avgjørelsen til lagmannsretten.

Breivik, som offisielt har byttet navn til Fjotolf Hansen, soner straffen sin i en egen avdeling i Ringerike fengsel etter at han ble overført fra Telemark fengsel i 2022

Deltar på videoskjerm

Under behandlingen i Borgarting lagmannsrett i Oslo er hovedpersonen ikke fysisk til stede, men deltar på videoskjerm fra Ringerike fengsel.

Etter første rettsrunde har det kommet på plass i besøksrommet til Breivik, bilder av fjorder og fjell og nye kjæledyr – hamstre i stedet for undulater.

Terroristen har anført at han er påført soningsskader på grunn av isolasjonen fra andre mennesker, at han er avskåret fra meningsfullt samvær med andre ikke-profesjonelle og at han nå er blitt avhengig av såkalte lykkepiller.

Avsperret kompleks i fengselet

Det er i et avsperret kompleks av celler og rom at Breivik soner straffen. Der har han treningsrom, arbeidscelle, sovecelle og sosiale soner for besøk, mat og TV med TV-spill.

Etter mange år med en besøksvenn omgås han i dag ikke sivile. De som møter Breivik, har alle en stående beskjed om ikke å innlede noen personlig kontakt med ham. Han blir ansett som for farlig til å kunne omgås andre i fengselet, eller de kan utgjøre en fare for ham.

På samme avdeling er også en annen innsatt, dømt for to drap. De to møter imidlertid aldri hverandre av sikkerhetshensyn.