Tage Pettersen ny listetopp for Østfold Høyre

Schou gir seg etter 20 år som stortingsrepresentant. Dermed var det et naturlig opprykk for Pettersen på stortingslisten, skriver Østfold Høyre i en epost til NTB.

Pettersen var ordfører i Moss kommune fra 2011 til 2017 og har senere sittet på Stortinget for Østfold. Han er for øvrig også president for Norges Ishockeyforbund.

Høyre i Østfold ble ved fylkestingsvalget i 2023 for første gang største parti i fylket, med 26 prosent av stemmene. Hvis oppslutningen blir den samme neste år, vil partiet få tre representanter på Stortinget.

Nummer to på lista ble nykommeren Elin Ileby Nakstad fra Sarpsborg, som er lege. Først i 2022 meldte Nakstad seg inn i Høyre, og hun kom inn i Sarpsborg bystyre etter valget i fjor.

På tredjeplass på stortingslista står Erik Unaas, som for første gang prøver seg på Stortinget. Han er opprinnelig journalist, men i en årrekke var han kommunestyrepolitiker i Askim før han ble varaordfører i Eidsberg kommune fra 2011 til 2020. Unaas er også fylkestingsmedlem i Østfold.

106 delegater fra alle Høyres 12 kommuneforeninger i Østfold deltok på nominasjonsmøtet.

