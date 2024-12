Kvinne i Stavanger dømt til å flytte fra sin egen leilighet

Kvinnen bodde i overetasjen av et hus som var delt i to eierseksjoner. Beboerne i underetasjen har siden 2015 følt seg terrorisert av kvinnen i overetasjen, skriver NRK.

De forteller blant annet om høylytte fester som noen ganger skal ha vart i flere døgn i strekk, samt gjentatte trusler. I tillegg hevder de at naboen i overetasjen flere ganger har kastet store gjenstander ut fra balkongen.

Naboene i underetasjen klarte for noen år tilbake å selge sin leilighet, men måtte ta den tilbake etter at de nye eierne oppdaget hvilken nabo de hadde med å gjøre.

Kvinnen i overetasjen ba om en ny sjanse til å opprette et godt naboforhold, men dommeren i Sør-Rogaland tingrett mente at «hennes opptreden og bruk av eiendommen har over lang tid demonstrert at hun ikke har evne til å bo i et sameie».

Kvinnen i overetasjen har anket dommen om utkastelse. Samtidig foregår det en annen rettsprosess der naboene i underetasjen har begjært tvangssalg av kvinnens leilighet.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: – Som foreldre må vi tåle å være uenige med barna våre (+)

Les også: Trener på krig i Oslo: – Vi tar soldatene inn i det ukjente (+)