Moren er tiltalt for uaktsomt drap på datteren, skriver Fædrelandsvennen.

Det var 24. oktober 2022 at den ett år gamle jenta ble forlatt alene i et badekar som var fylt med vann, mens moren i 30-årene var i et annet rom i boligen i Lindesnes.

Mens moren var borte, fikk jenta munn og nese under vann og druknet.

Hun ble fraktet til sykehus etter drukningen, men døde fem dager senere som følge av oksygenmangel-skade i hjernen.