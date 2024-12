Flere barn og unge tar toget

75 prosent rabatt på ordinære enkeltbilletter for barn, mot 50 prosent rabatt tidligere.

50 prosent rabatt på ordinære enkelt- og periodebilletter for studenter, mot henholdsvis 25 og 40 prosent rabatt tidligere.

Det var endringer som trådte i kraft 1. oktober på mange region- og fjerntog, som en følge av hva Ap, Sp og SV ble enige om under budsjettforhandlingene om revidert nasjonalbudsjett før sommeren.

– Vi ønsker at flere skal velge grønne togreiser. Studenter og barnefamilier har ofte ikke flust med penger, men med billigere billetter på mange reiser, blir det enklere å velge toget, forklarte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

– Betydelig vekst

Ja, det høres vel fornuftig ut, men har det slått til? Vel, Vy sier at de nå «ser en indikasjon» på det selges flere slike billetter, med henvisning til tall for perioden fra starten av oktober til et godt stykke ut i november, sammenlignet med samme periode i 2023.

– Vi ser at linjene som skiller seg mest ut med størst vekst for barn 6-17 år og studenter, er Oslo-Halden, Eidsvoll-Skien og Halden-Göteborg, opplyser kommunikasjonssjef Siv Egger Westin i Vy tog.

– På strekningen Vy har til Göteborg, øker antall reiser med Vy-billett for barn 6-17 år og studenter, med om lag 50 prosent. Dette er en betydelig vekst i forhold til øvrige passasjerkategorier.

Flere forklaringer

Det er likevel ikke gitt at denne økningen bare skyldes økte rabatter, tror Westin.

– Økte sosiale rabatter, utvidet rutetilbud med flere avganger og økt markedsføring for barnefamilier og studenter, er alle mulige forklaringer på veksten i antall reiser til Göteborg, sier hun.

– Du nevnte strekningene Eidsvoll-Skien og Oslo-Halden også. Hvor stor har økningen vært der siden 1. oktober?

– For Eidsvoll-Skien er økningen på cirka 15 prosent. For Oslo-Halden har jeg ikke tall, men for Oslo-Göteborg er det 50 prosent økning, svarer Westin.

Hun tar det på ingen måte for gitt at dette er en utvikling som vil fortsette.

– Endringen (av rabattene) har vart i en kort periode, og det er altfor tidlig å si noe om trender – altså om den lavere prisen fører til salg av flere barn- og studentbilletter på lang sikt, sier Westin.

– Må gå når de skal

Samtidig gir ikke tallene som Westin viser til, nødvendigvis hele bildet av «barnetettheten» på togene nå.

– Barn mellom null og fem år reiser gratis, og disse teller vi ikke som et billettsalg ettersom de «er med» på en voksens billett, opplyser Westin.

– Overordnet sett – hva tror dere i Vy er det viktigste tiltaket for å få flere til å reise med toget?

­– Det er flere ting som er viktige – infrastrukturen må fungere og togene må gå når de skal og med det antallet vogner og seter de skal ha. Det er det grunnleggende, svarer Westin.

– Så vet vi at pris er en faktor, og tilbudet – det vil si antall avganger. Vi ser for eksempel en betydelig vekst på strekningen Oslo-Göteborg etter at vi doblet antall avganger i desember 2023. Det samme gjelder andre linjer, hvor vi har sett en positiv utvikling i antall reisende etter at det ble flere avganger å velge mellom og/eller kortere reisetid på grunn av bedre infrastruktur.

Ikke over alt

De som ennå ikke har benyttet seg av de økte rabattene, skal vite at de ikke gjelder på reiser innenfor områdene som omfattes av avtalene staten har med de fylkeskommunale kollektivselskapene Ruter (i Oslo og Akershus), Skyss (Bergen), AtB (i Trondheimsregionen) og Kolumbus (Stavanger/Jæren).

Grunnen til det, ifølge regjeringen, er at billettene allerede var billigere enn ordinær pris der, da de nye rabattordningene trådte i kraft 1. oktober.

På strekninger som Bergen-Oslo, Stavanger-Kristiansand, Oslo-Tønsberg og Trondheim-Bodø, gjelder likevel disse rabattene, noe sikkert en god del barnefamilier vil nyte godt av i forbindelse med den kommende julefeiringen.

Dagsavisen har også kontaktet SJ og Go-Ahead for å høre hvilke erfaringer de har gjort seg med billettsalget siden 1. oktober.

SJ har ikke besvart Dagsavisens henvendelser.

Go-Ahead svarer at de satte i gang en lavpriskampanje på Sørlandsbanen i midten av oktober, og at det derfor blir vanskelig å måle effekten av bare de nye rabattene.

