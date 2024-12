Barneministeren kalles inn på teppet etter avsløringer om barnevernet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Høyre kaller nå barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) inn på teppet, sier Tage Pettersen (H), første nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, til VG.

Han mener statsråden må svare for overgrepene som er begått mot barn på barnevernsinstitusjoner de siste årene. Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) kan opptil 18 barn ha blitt utsatt for overgrep fra ansatte på slike institusjoner.

Høyre foreslår nå en rekke tiltak for å bedre situasjonen. Blant forslagene er en ny hjemmel i barnevernsloven, etablering av en varslingstelefon for barn og unge, samt strengere regler for bruk av vikarer.

I tillegg ønsker partiet å innføre en rapporteringsplikt og et nasjonalt register for å sikre at uønskede hendelser, som overgrep, blir rapportert og håndtert på en systematisk måte.

