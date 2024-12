Støre-kritiker ut mot anonym Ap-kritikk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er helt fair å mene at vi bør bytte partileder. Men da må man kunne stå frem med fullt navn. Å uttale seg anonymt er bare feigt, sier bergenspolitikeren til Bergens Tidende.

Denne uken har det blåst rundt Støre, og flere i hans eget parti har tatt til orde for hans avgang som partileder og statsminister.

Flere medier viser tirsdag til en lang rekke sentrale og i all hovedsak uidentifiserte kilder i partiet – blant annet sentralstyremedlemmer og fylkesledere – som stiller seg kritisk til Støres lederskap og lederutøvelse.

Storevik ble kjent som en kritiker av Arbeiderpartiets toppledelse ved valget i fjor. Da var han så oppgitt at han ba Støre og den øvrige partiledelsen om å holde seg unna Bergen i valgkampen.

– Men da hadde jeg sagt det til Støre selv først. Og tatt det opp i partiorganisasjonen, sier Storevik til BT.

Arbeiderpartiet har for tiden store utfordringer. Nylig fikk de 16,5 prosent oppslutning på en meningsmåling for TV 2, noe partiet vedkjenner at er altfor lavt.

Lars West Johnsen: Støtten til Støre kom seint, fra alle hold