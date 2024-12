Anonym forfatter har skrevet satirisk bok om kongefamilien

Forlaget Bonnier beskriver forfatteren som «kjent» og hevder at vedkommende skal være en del av kretsen rundt kongefamilien og kongehuset, skriver VG.

– Vedkommende er en ordentlig «insider». Her vil vi kunne lese beskrivelser fra innsiden av for eksempel Slottet og Kongsseteren. Vedkommende kunne ikke skrevet dette under fullt navn, hevder administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Bonnier.

Boken handler om skandalene rundt kongehuset og republikanske strømninger i Norge. Handlingen er lagt til denne høsten og inn mot jul og kongens nyttårstale, opplyser forlaget. En rekke kjente personer i norsk offentlighet er karakterer i boken.

Henriksen vedgår at prosjektet er inspirert av «Kongepudler». Prosjektet, som lenge hadde en anonym forfatter, skapte store overskrifter i 2006 og påfølgende år. Det ble gitt ut fire bøker før forfatteren ble avslørt som en ukjent reklamemann.

Forlaget hevder at det bare er to personer på hele forlagshuset som kjenner forfatterens identitet.

Boken kommer i butikkene allerede neste uke.

