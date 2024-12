A-krim: Bank og skatt innleder forebyggende samarbeid

Fredag holdt Skatteetaten og KLP Bank en felles pressekonferanse i bankens lokaler. Bakgrunnen er at partene har inngått et samarbeid med mål om å slå ned på arbeidslivskriminalitet.

Konseptet heter «Tettpå-boligkjøper» er et samarbeid mellom Skatteetaten og banknæringa.

– Skatteetaten har hatt en «pilot» med BN bank, men KLP-banken er nå først ute når prosjektet rulles ut. Jeg har tro på at dette vil ha en effekt, sier leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn, Lars Mamen til Dagsavisen.

Gjennom konseptet skal ansatte i banken få opplæring i hvordan de kan rådføre kunder til å ta gode valg når de skal investere i bolig, når det gjelder valg av håndverker eller entreprenør.

– Jeg tror at de færreste som skal investere i bolig ønsker å kjøpe svart arbeidskraft, eller bidra til a-krim. Men mange blir lurt på grunn av manglende kunnskap, og at man ikke vet hva man skal se etter, sier Mamen.

– Dersom banken i sitt møte med kunden kan gi noen enkle og praktiske råd, vil dette ha effekt.

Fra venstre leder i Fair Play Bygg Lars Mamen, administrerende direktør Marianne Sevaldsen i KLP Banken og divisjonsdirektør Odd Woxholt, Skatteetaten. (Roar Grønstad/KLP)

– Blir lagt merke til

Lars Mamen mener det er viktig å huske på at det meste av byggenæringen er seriøs, med gode arbeidsforhold.

– Det bør ikke være vanskelig å finne seriøse håndverkere som kan bygg husdrømmen for boligkjøperne, sa Mamen fra talerstol under pressekonferansen.

– Det vil bli lagt merke til at KLP banken vil vise vei med konkrete tiltak for sosial bærekraft.

Et samfunnsansvar mot a-krim

Gjennom Tettpå boligkjøper får KLP Banken integrert informasjon og rådgivning om kjøp av håndverkstjenester i sine rutiner og systemer på en god og effektiv måte, opplyser banken i en pressemelding. Bankene kan spille en viktig rolle for å nå målet om et bærekraftig arbeidsliv uten arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

– Dette samarbeidet er en viktig del av vårt samfunnsansvar som bank og finansaktør. Ved å hjelpe kundene våre med å ta trygge og informerte valg, bidrar vi også til å redusere risikoen for arbeidslivskriminalitet og svart arbeid. Dette er et viktig steg mot et mer bærekraftig og seriøst arbeidsliv, sier Marianne Sevaldsen, administrerende direktør i KLP Banken.

I bankens egeninteresse

For Skatteetaten sin del, er samarbeid et viktig virkemiddel i kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi.

– Byggenæringen er den næringen hvor det er hyppigst forekomst av arbeidslivskriminalitet. Risikoen er spesielt stor i forbrukermarkedet. Undersøkelser viser at de aller fleste ønsker å handle riktig, men mange synes det er utfordrende å finne informasjon og verktøy som gir trygghet i valg av håndverkere, skriver de i meldingen.

– God rådgivning i kjøp av håndverkertjenester er et viktig verktøy for å forhindre at useriøse og kriminelle virksomheter får oppdrag. Bankene «eier» viktige tidspunkt i forbrukernes brukerreise ved bygging, rehabilitering og oppussing, sier divisjonsdirektør Odd Woxholt i Skatteetaten.

– De har også forbrukerens oppmerksomhet på et tidlig tidspunkt i prosessene. Her ser vi at bankene kan spille en viktig rolle i å mobilisere, informere og veilede sine kunder når de er mest mottakelig for kunnskapen. Bankene har en stor urealisert påvirkningskraft som vi mener bør realiseres for å nå samfunnets felles mål om forebygging av arbeidslivskriminalitet og et bærekraftig arbeidsliv.

Mamen i Fair Play peker på at dette også er i bankens egeninteresse.

– Enten huskjøperen skal bygge nytt eller renovere en brukt bolig, skal de inngå kontrakt med ulike håndverkere. Her er det viktig at de tar gode valg. Uheldig valg av håndverker kan få betydning for kvaliteten og verdien på boligen, og dermed også for sikkerheten til banken, sier han.

