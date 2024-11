Hurtigruten solgt til ny eiergruppe som investerer mer enn 360 millioner euro

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette er en viktig milepæl for Hurtigruten. Denne løsningen legger til rette for at vi kan fortsette arbeidet med å realisere våre langsiktige mål, muliggjøre bærekraftig vekst og skape enda bedre kundeopplevelser. Vi ser fram til å jobbe sammen med våre nye eiere, sier Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten.