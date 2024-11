DNV: Det haster for Norge å endre kraftproduksjonen

Det framgår av DNVs årlige rapport « Energy Transition Outlook Norway», som er en analyse av Norges energisystem fram til 2050. Rapporten beskriver DNVs syn på den mest sannsynlige utviklingen.

DNV-sjef Remi Eriksen sier til Dagens Næringsliv at det er behov for store mengder ny kraft, men ligger an til et stort kraftunderskudd. Ifølge analysen vil strømforbruket i Norge dobles innen 2050.

Bekymringsfull utvikling

Han sier vindkraft er det eneste som kan gi oss kraft raskt, men det er ti år til det kommer mer.

– Det er bekymringsfullt. Vi ser fallende inntekter fra olje og gasseksport, samtidig som vi ikke legger om kursen raskt nok. Vi vil få økte inntekter fra kraft- og hydrogeneksport, men langt fra nok til å erstatte bortfallet på olje og gass. Det viser at det haster å ta tak for å omstille oss til mer service- og teknologidrevet økonomi, bort fra råvareproduksjon, sier Eriksen.

Store deler av befolkningen er for øyeblikket sterke motstandere av vindkraftutbygging i stor skala, men DNV tror landvind blir mer akseptert etter hvert, særlig fordi det er positivt for industri og arbeidsplasser.

Taper for Midtøsten

Dagens priser og forventet utvikling vil ifølge DNV medføre at de samlede inntektene fra olje og gass reduseres fra 1213 milliarder kroner i fjor til 360 milliarder i 2050, 70 prosent mindre.

– Det blir stadig vanskeligere å konkurrere med Midtøsten som har den billigste produksjonen. Olje fraktes på skip verden rundt, og Norge har ingen store salgsargumenter verken når det kommer til pris, sikkerhet eller klima. Da er det en rekke nye felt som ikke blir lønnsomme nok, sier DNVs forskningsleder Sverre Alvik.

Et unntak er norsk gass, der Norge nå leverer 30 prosent av Europas naturgass og vil forbli sentral for Europas energisikkerhet og grønne omstilling. Norges oljeeksport spås å falle til 15 prosent av dagens nivå innen 2050.

