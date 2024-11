Tre personer pågrepet etter sjokkbrekket hos auksjonshuset Blomqvist

– Pågripelsene har skjedd på bakgrunn av en rekke spor i saken. Politiet kan ikke dele ytterligere detaljer av hensyn til den videre etterforskningen per nå, skriver politiadvokat Jelena Corovic i Oslo-politiet i en pressemelding.

De tre er siktet for grovt tyveri eller medvirkning til grovt tyveri.

Stjal verdifull sølvstuff

Det var rundt klokken 6 tirsdag morgen at en bil ble rygget inn gjennom frontruta til auksjonshuset Blomqvist på Fornebu i Bærum. Blomqvist sa tirsdag at de antok at det var stjålet for verdier i millionklassen.

Tirsdag ettermiddag bekreftet de at en sølvstuff til en verdi av mellom 200.000 og 250.000, samt en «Tank Louis»-klokke fra Cartier til rundt 50.000 til 60.000 kroner var blant gjenstandene som ble stjålet.

Politiet tar sikte på å fremstille de tre for varetektsfengsling torsdag.

– Politiet er fortsatt i en innledende fase, og det jobbes nå videre med teknisk og taktisk etterforskning, blant annet innhenting og gjennomgang av videomateriale, avhør av de siktede og avhør av vitner og andre som kan ha informasjon i saken.

Avhøres onsdag kveld

De tiltalte har fått oppnevnt hver sin forsvarer. En av dem er advokat Thom Bart-Hofstad, som gikk i avhør med sin klient litt etter klokken 17.

– Jeg har hatt en kort prat med min klient. Han er en norsk mann, fortalte Barth-Hofstad til NTB like før avhøret startet.

Han ville ikke gå nærmere inn på straffskyld før etter avhøret onsdag kveld.

Per Zimmer er oppnevnt som forsvarer for en av de andre siktede.

– Jeg har ennå ikke fått gått igjennom dokumentene slik at det er for tidlig å kommentere politiets siktelse, skriver han i en tekstmelding til NTB.

