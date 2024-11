Politiet vil løslate Marius Borg Høiby

Høiby ble 20. november varetektsfengslet i én uke med brev- og besøksforbud. Politiet hadde bedt om to uker.

Når varetektsperioden går ut onsdag, er det klart at politiet ikke vil be om at Høiby varetektsfengsles videre.

Dermed løslates kronprinsessens sønn.

– Ikke lenger bevisforspillelsesfare

– Per nå kan vi ikke lenger se at det er bevisforspillelsesfare. I løpet av den uken han har sittet fengslet, har politiet gjennomgått beslag gjort i tilknytning til pågripelsen og i tillegg gjennomført et betydelig antall vitneavhør, opplyser politiadvokat Andreas Kruszewski i en pressemelding.

I pressemeldingen onsdag opplyser Oslo-politiet i tillegg at det er iverksatt etterforskning av ytterligere et forhold som gjelder seksuallovbrudd. Advokat Lill Vassbotn er fornærmedes bistandsadvokat.

Høiby er blant annet siktet for to voldtekter. Politiet skal ha funnet to videoer på Høibys mobiltelefon som angivelig skal vise overgrepene han er siktet for. Han nekter straffskyld for begge anklagene.

Ingen endring i siktelsen

Høiby er også siktet for tre tilfeller av vold i nære relasjoner. Han er i tillegg siktet for skadeverk, hensynsløs atferd, flere brudd på besøksforbud og kjøring uten førerkort.

Onsdag opplyser politiet at Høiby er ilagt besøksforbud mot to kvinner, og at dette kommer i tillegg til fornærmede fra en hendelse på Frogner.

Politiet skriver at det ikke er endringer i siktelsen, og at de per nå ikke noe noen ytterligere opplysninger å gå ut med.

