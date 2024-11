Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skriver Bratlien i en tekstmelding til NTB onsdag ettermiddag. Han svarer ikke på når Høiby ble sluppet ut.

Høiby ble 20. november varetektsfengslet i én uke med brev- og besøksforbud. Politiet hadde bedt om to uker.

Onsdag formiddag skrev Oslo-politiet i en pressemelding at de ikke ville be om forlenget varetektsfengsling for Høiby.

