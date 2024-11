Elvia kutter nettleien med 50 kroner i måneden i snitt

Det opplyser selskapet i en pressemelding. Ifølge selskapet senker de prisen på grunn av lavere kostnader.

– Det er kostnader til overliggende nett, driftet av Statnett, som ligger an til å bli lavere enn tidligere forutsatt som er hovedårsaken til reduksjonen, skriver selskapet i en pressemelding.

For en gjennomsnittskunde med et årsforbruk på 14.000 kWh vil reduksjonen utgjøre 50 kroner per måned.

1. oktober skrudde Elvia opp prisene med 12-14 prosent og varslet at det kunne komme enda en økning i vinter. De sa da at økningen ville utgjøre cirka 180 kroner for en enebolig med et årsforbruk på 25.000 kWh – eller 2160 kroner mer i året.

Elvia er ansvarlig for å sikre at nesten to millioner mennesker i Oslo, Akershus, Innlandet og Østfold har strøm.

Les også: Anti-populismens fortropp