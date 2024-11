Vaksine kan redde voksne menn fra peniskreft

I fjor ble 220 menn diagnostisert med kreft forårsaket av HPV-viruset, en økning på 150 prosent over de siste ti årene, skriver Aftenposten.

– Dette skyldes flere partnere, ubeskyttet sex og endrede seksualvaner, sier kreftlege og forsker ved Kreftregisteret, Thea E. Hetland Falkenthal.

Hun anbefaler at alle barn over 12 år som ikke har tatt vaksinen, bør gjøre det. Dette inkluderer menn som har sex med menn, single med nye partnere, kvinner som behandles for celleforandringer, og alle som er på immundempende behandling.

Etter mange år som overlege i urologi ved Kreftkirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus har overlege Andreas Hopland sett hvilke konsekvenser kreft forårsaket av HPV kan ha. Han forteller at hittil i år er det registrert 88 pasienter med kreft i deler av penis.

– Vi har pasienter ned i 18-årsalderen med forstadier til peniskreft. De yngste med peniskreft er i midten av 20-årene, sier Hopland.

Han sier de mistenker at årsaken til at stadig flere unge menn får forstadier til peniskreft, er at flere blir utsatt for HPV-viruset.

Les også: Halvor lever med hjernekreft: – Sykdommen definerer meg ikke (+)

Les også: – Sjekk doskåla når du er på toalettet – det reddet meg