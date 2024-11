Hadia Tajik etter valgnederlaget: – Nå skal jeg søke på vanlige jobber

– Jeg har tenkt å søke på helt vanlige jobber, sier Tajik til NRK på spørsmål om hun er ferdig som politiker dersom hun ikke får sikker plass på stortingslisten til neste år.

Det var tidligere varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam, som ble stemt fram på andreplassen på nominasjonslisten til Arbeiderpartiet tirsdag kveld.

233 stemmer ble avgitt, deriblant en blank stemme. Hadia Tajik fikk 108 stemmer og Kamzy 124 stemmer. Det betyr at Kamzy har sikret seg andreplassen på nominasjonslisten til Oslo Ap.

– Jeg vil gratulere Kamzy masse. Det er viktig at vi samler laget, og jeg vil bidra til at Arbeiderpartiet gjør et best mulig valg i 2025, sier Tajik, som unngikk å svare på spørsmål om det er aktuelt for henne å stille lenger nede på stortingslisten.

Om Aps oppslutning holder seg på dagens nivå ved valget neste år, ligger partiet an til å få inn bare tre representanter fra Oslo på Stortinget. Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre ble valgt inn på førsteplass, mens helseminister Jan Christian Vestre fikk tredjeplassen.

Hadia Tajik vil nå søke vanlige jobber. (Hina Aslam)

– Jeg visste før jeg kom inn i dette møtet at det kommer til å bli en veldig jevn votering, og det ble det. Nå som Oslo Arbeiderparti har valgt Kamzy, så kommer jeg selvfølgelig til å støtte opp om laget som de har valgt. Jeg kommer til å bidra med at partiet gjør et best mulig valg her i hovedstaden, sa Tajik til Dagsavisen.

Hun vil nå søke vanlige jobber bekrefter hun.

– På veien inn her tenkte jeg på at i hjerte mitt så vinner jeg uansett. Enten så vinner jeg kampvotering eller så vinner jeg et annet liv, som jeg nå skal gjøre maksimalt ut av.

Hun er takknemlig for tiden sin i politikken.

– Det har vært fantastisk å få lov til å bety noe i andre menneskers liv og gjennomføre politikk som skaper forandring slik som å innføre pensjon fra første krone, rett til heltid eller innstrammingene på innleie. Det er det som gjør det meningsfullt å drive med politikk.

– Du er jo en mangelvare i politikken, en kvinne med minoritetsbakgrunn. Mange mister nå en forbilde, hva tenker du om det?

– Jeg håper at andre unge med min bakgrunn tenker at politikken som arena er tilgjengelig for de, og at de kan nå de høyeste posisjonene i norsk politikk, og jeg gleder meg til å se en ny generasjon med unge med innvandrerbakgrunn i politikken.