Frp vil gi minstepensjonistene 15.000 kroner mer

– Det er et paradoks at det finnes en gruppe eldre i Norge som lever på en godtgjørelse som ligger under EUs fattigdomsgrense. Dette er et noe vi gjør for at minstepensjonen skal komme et stykke opp mot den grensa, sier nestleder og finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet til NTB.

Frp foreslår å øke minstepensjonssatsen med 15.000 kroner fra 1. mai neste år, framgår det av partiets alternative budsjett. Minstepensjonen for enslige ligger i dag på drøyt 264.000 kroner.

Både enslige, samboende og gifte minstepensjonister skal få den årlige økningen i minstepensjonen. Med rundt 126.000 minstepensjonister i Norge i dag, ville det en samlet utgiftsøkning på 1,9 milliarder kroner. Reguleringstidspunktet er 1. mai neste år, så den reelle utgiftsøkningen neste år er noe lavere, poengterer Limi.

Inndekningen skjer gjennom utgiftskutt andre steder, framholder han. Budsjettalternativet kommer fra trykken fredag.

Les også: Arvefellen du bør unngå: – Det er obs obs! (+)

Over 21.000 kroner mer

– Det er bare minstepensjonister som får denne økningen. Sammen med lettelser vi gir i ulike skatter og avgifter, som lavere strømpris, halvert matmoms og lavere drivstoffavgifter – vil en minstepensjonist få rundt 21.000 kroner mer å rutte med, sier Limi.

Han viser til en beregning Finansdepartementet har gjort for Frp:

Redusert strømutgift: 2461 kroner

Redusert veibruksavgift: 992 kroner

Halvert matmoms: 2912 kroner

Sum inkludert pensjonsøkning: 21.365 kroner

EUs fattigdomsgrense ble under pensjonsreguleringen i våres beregnet til drøyt 297.000 kroner, ifølge innstillingen til arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Frp vil ha en opptrappingsplan for å løfte minste pensjonsnivå i Norge opp til EUs fattigdomsgrense.

Partiet trakk seg fra forhandlingene om et bredt pensjonsforlik på Stortinget i februar, da Limi mente det ikke var mulig å få gehør for å løfte minstepensjonen. Regjeringspartiene Ap og Sp ble enige med Høyre, SV, Venstre, KrF og MDG om en ny pensjonsavtale uka etter.

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Under fattigdomsgrensa

Limi medgir at det «fortsatt er et stykke igjen til EUs fattigdomsgrense» også etter den foreslåtte økningen.

– Med den høye prisveksten de siste tre årene er alt blitt vesentlig dyrere. Minstepensjonistene har fått den samme utgiftsveksten som alle andre. Derfor mener vi det er viktig å løfte dem spesielt, sier Limi.

Frp mener dessuten å komme pensjonistene til unnsetning også ved å heve bunnfradraget på formuesskatten fra 1,76 millioner til 3 millioner kroner.

Gjennom å øke beløpet det gis fullt skattefradrag for i IPS-ordningen (individuell pensjonssparing) inntil pensjonen tas ut til 45.000 kroner årlig. Ved fullt sparebeløp vil det bety 6600 kroner mindre i skatt, ifølge partiet.

Les også: Rita og Morten mister tre millioner i pensjon: – Det er så bittert

Les også: Her går nesten alle av med tidligpensjon: – Kroppen blir utslitt

Les også: Hva tjener folk egentlig? Her oversikten som gir svar