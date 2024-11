Færre avganger på Sørlandsbanen de neste ukene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– På grunn av større feil på to togsett har vi de neste ukene for få regiontog til å dekke alle avgangene på Sørlandsbanen, skriver Go-Ahead på sine nettsider mandag.

Ifølge selskapet som drifter togstrekningen fra Stavanger til Oslo, blir regionstog i adventstiden erstattet med lokaltog ti ganger på hverdager og åtte ganger på helgedager mellom Stavanger og Kristiansand. Strekningen Kristiansand-Oslo kjøres for det meste med regiontog, mens det blir noen buss for tog.

– Det kan bli noe forsinkelser på Kristiansand stasjon, da passasjerene flyttes over til vanlig regiontog for videre reise mot Oslo, varsler selskapet.

Lokaltog har færre fasiliteter enn de vanlige regiontogene. Det er kun ett toalett tilgjengelig, og verken kafé, lekevogn eller andre ekstra tilbud.

– Vi gjør det vi kan for å løse denne situasjonen raskest mulig, og vi beklager sterkt at dette medfører en mindre behagelig reise for flere av våre passasjerer, skriver Go-Ahead.

Britiske Go-Ahead vant konkurransen om å få kjøre Sørlandsbanen og andre baner i 2018. Avtalen utløper i desember 2027.

