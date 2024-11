En av fire unge menn mener likestillingen har gått for langt

Det kommer fram i tidligere upubliserte tall fra den siste skolevalgsundersøkelsen, gjennomført i forbindelse med skolevalget på videregående skoler i 2023, skriver Aftenposten.

– Likestillingspolitikken har lenge vært et konsensusspørsmål i norsk politikk, der alle har vært enige om at likestillingen bør føres videre. Nå ser vi en anti-likestillingsholdning blant de aller yngste mennene, ifølge valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Ifølge undersøkelsen mener 34 prosent at likestillingen er ført langt nok, mens 21 prosent mener den bør føres videre. I befolkningen totalt mener 69 prosent at likestillingen bør fortsette å utvikles.

Undersøkelsen viser også et stort sprik mellom unge kvinner og menn. Sju av ti kvinner i skolevalgsundersøkelsen mener at likestillingen bør føres videre, og nesten ingen mener at den er ført for langt.

Unge menn skiller seg også ut i synet på demokrati. Bare 50 prosent av menn i alderen 18–29 år er «helt enige» i at demokrati alltid er å foretrekke foran alle andre styreformer, mens 31 prosent er «ganske enige». Til sammenligning svarer åtte av ti i resten av befolkningen at de er helt enige i at demokrati alltid er å foretrekke.

Les også: – Mange menn er dritt lei