Barn og unge synes det er for mye reklame i sosiale medier

64 prosent av 9- og 10-åringer som er i sosiale medier, synes det er for mye reklame på disse plattformene, viser tall fra Medietilsynet.

Blant jenter fra 15 til 18 år er hele tre av fire enige i dette.

– Mengden reklame de unge eksponeres for, er åpenbart for stor. I tillegg er det altså mange som får reklame for produkter de skulle vært skjermet for, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Tre av fem 14- til 18-åringer svarer at de har fått reklame for gambling eller pengespill. Vel én av fem i denne gruppen har fått reklame for alkohol, mens 13 prosent av 9- til 12-åringene har det.

Én av fire av de yngste sier at de har fått reklame for hjelp til muskelbygging, mens én av fem i denne gruppen har fått reklame for slankeprodukter.