Harila skal på ekspedisjon til Sydpolen for å markere ny stiftelse

I 2023 satt Kristin Harila og Tenjen «Lama» Sherpa verdensrekorden for å bestige alle verdens høyeste fjell 8000 meter over havet, på 92 dager.

Noen uker senere omkom Tenjen Sherpa i et snøskred, mens han støttet en annen klatrer.

– Jeg lanserer denne stiftelsen for å videreføre og bygge videre på Tenjen Sherpas engasjement for rettferdige, trygge og profesjonelle arbeidsforhold for alle som jobber på og rundt verdens høyeste og farligste fjell, sier Harila.

Formålet med stiftelsen Lama Sherpa Foundation, er å fremme sikkerhet, rettferdige arbeidsforhold for sherpaer, bærere og andre som jobber for klatrere, samt å skape bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunnene i Himalaya.

– Vi må skape en kultur der sikkerhet og rettferdighet alltid kommer først. Det skal Lama Sherpa Foundation jobbe for, sier Harila.

For å markere lanseringen vil Harila legge ut på en 1130 kilometer lang ekspedisjon til Sydpolen. Hun håper ekspedisjonen vil hedre arbeidet til sherpaer og bærere, samt skape oppmerksomhet rundt stiftelsen.

