PST-advokat Thomas Blom bekreftet også under torsdagens pressetreff at mannen jobbet ved USAs ambassade. Etter hva NTB erfarer er mannen medeier i et vaktselskap.

Torsdag ble mannen i 20-årene varetektsfengslet i fire uker, og han har erkjent at han har samlet inn og delt opplysninger med russisk og iransk etterretning.

